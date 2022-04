Aufarbeitung FDP will Corona-Pandemie in Kommission auswerten

Die FDP in Sachsen-Anhalt fordert im Entwurf ihres Leitantrages für den Landesparteitag am Wochenende in Quedlinburg eine Untersuchung der Corona-Pandemie. Außerdem fordern sie eine bessere psychiatrischen Versorgung von jungen Menschen in Sachsen-Anhalt.