Die FDP im Landtag hat den Abgeordneten Andreas Silbersack aus Halle am Dienstag als ihren Vorsitzenden bestätigt . Das teilte die Fraktion mit.

Silbersack teilte mit, man wolle weiter "an der Sache orientiert, pragmatisch und nah an den Menschen im Land" Politik machen. Er sagte, es müsse gelingen, gemeinsam mit den Koalitionspartnern das Land voranzubringen, "vor allem bei den Themen Bildung, Wirtschaft, Digitalisierung und Stärkung des ländlichen Raums", so Silbersack.