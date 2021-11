In der jetzigen Situation, in der der Inzidenzwert für das Land kurz vor einem Allzeithoch steht, kann Pott sich sogar weniger Kontaktbeschränkungen und die Wiederzulassung textiler Masken neben den medizinischen vorstellen. Am wichtigsten sei aber die Wiedereinführung kostenloser Tests. Das planen SPD, Grüne und FDP im Bundestag. So könnten Infektionen wieder frühzeitig erkannt werden, sagt Pott. Wer zudem Symptome zeige, solle eigenverantwortlich größeren Veranstaltungen fernbleiben.

Ähnlich wie Volker Wissing, Generalsekretär der FDP im Bund, sieht Pott derzeit auch keine drohende Überlastung der Krankenhäuser. Zwar warnt die Krankenhausgesellschaft ebenfalls am Dienstag, es fehle an Pflegekräften für Intensivbetten und erste Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt würden darüber nachdenken, planbare Operationen vorerst wieder aufzuschieben. Pott verweist aber auf die Hospitalisierungsrate, also den Anteil der Bevölkerung, der mit Covid-19-Symptomen in Krankenhäusern behandelt werden muss.