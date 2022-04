Die FDP in Sachsen-Anhalt macht sich für einen Ausbau der Autobahn 71 stark. Das haben die Liberalen auf ihrem Landesparteitag am Samstag in Quedlinburg beschlossen. Die Autobahn verläuft bisher durch Thüringen und endet bei Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz an der A38. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Ingo Bodtke sagte, vorstellbar sei eine Verbindung der A71 an die Autobahn 14 bei Plötzkau im Salzlandkreis. Bislang gibt es vom süd-östlichen Harz keine Verbindung zur A14.

Hüskens will Nord-Süd-Verbindung stärken

Die FDP-Landesvorsitzende und Ministerin für Infrastruktur, Lydia Hüskens, sieht in der Verlängerung eine mögliche Stärkung der Nord-Süd-Verbindung. Man müsse dazu Gespräche mit dem Bund führen. Hüskens dämpfte allerdings zu hohe Erwartungen bei dem Thema. Sie sagte: "Wir setzen uns für das ein, was geht." Die Politikerin verwies darauf, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren aktuell zäh seien und dringend beschleunigt werden müssten. In Quedlinburg kam die FDP zu einem Landesparteitag zusammen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis Herbst Lehren aus der Corona-Pandemie

Um Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen, fordert die FDP in Sachsen-Anhalt die Einrichtung einer Expertenkommission. Auf Regierungsebene müsse untersucht werden, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erfolgreich waren. Es gehe darum, "Infektionsdaten auszuwerten" und einen Instrumentenkasten zu entwickeln, mit dem Atemwegsinfektionen künftig eingedämmt werden könnten, heißt es im Leitantrag.

FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens Bildrechte: dpa Weiter heißt es darin in kritischem Ton: "Viele der Regeln und Einschränkungen erscheinen den Menschen in unserem Land wenig zielgenau". Vorbild für die Evaluation soll die Bewältigung der Hochwasserkatastrophen in Sachsen-Anhalt sein. Im Herbst sollen die Experten aus Landesverwaltung und Wissenschaft erste Ergebnisse präsentieren.

Landesvorsitzende verteidigt Gesundheitspolitik

Hüskens verteidigte auf dem Landesparteitag den Corona-Kurs der Liberalen. Es sei richtig, auf mehr Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten teils massive Folgen beispielsweise für junge Menschen gehabt. In einem einstimmig beschlossenen Leitantrag sprachen sich die Delegierten dafür aus, dass in Sachsen-Anhalt mehr Kassensitze für Psychotherapeuten vergeben werden sollen.

Ukraine-Krieg: FDP begrüßt Waffenlieferungen