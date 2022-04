Die FDP in Sachsen-Anhalt will am Samstag auf einem Landesparteitag über Lehren aus der Corona-Pandemie diskutieren. FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens verteidigte zu Beginn des Parteitages den Kurs der Liberalen in der Gesundheitspolitik. Es sei richtig, auf mehr Eigenverantwortung der Menschen zu setzen, so Hüskens.