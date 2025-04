Am Samstag hat die FDP Sachsen-Anhalt ihren Parteitag in Zerbst abgehalten und über den Landesvorsitz der Partei abgestimmt. Die bisherige Landeschefin und aktuelle Digital- und Infrastrukturministerin Lydia Hüskens ist als Vorsitzende ohne Gegenkandidaten mit rund 61,7 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Auf dem Parteitag vor zwei Jahren hatte Hüskens rund 93 Prozent Zustimmung erhalten.

Im Vorfeld hatte Hüskens dazu aufgefordert, dass alle 1.200 Mitglieder der Partei in Sachsen-Anhalt mehr Verantwortung übernehmen sollen. Der Verband verliere aktuell viele Gesichter, die die Liberalen in der Öffentlichkeit lange vertreten hätten. "Wir müssen präsent sein", so die Ministerin weiter. Die Mitglieder sollen ihre regionale Bekanntheit nutzen, um Menschen von der FDP zu überzeugen. So möchte Hüskens bis zur Landtagswahl im kommenden Jahr mehrere Tausend Wähler gewinnen.