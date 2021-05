Das heißt wir verdienen kein Geld, wir dürfen auch kein Geld verdienen und alle Hilfen die angeboten werden vom Staat, dienen nur dazu andere zu bezahlen, also nicht uns, oder in die Wirtschaft zu investieren.

Andere Hilfen wie das Landesprogramm "Kultur ans Netz" fördern zwar kreative Arbeit, aber unterstützen nur neue Projekte, sagt Hengstmann. "Wir haben jetzt zum Beispiel ein Kurzfilmprojekt eingereicht, was wir nie gemacht hätten. Aber das ist was Neues. Das ist pandemisch – Filmprojekt – da sind keine Zuschauer. Dann hab ich halt gesagt, gut, dann lass uns einen Kurzfilm machen, irgendwas muss man ja einreichen. Und dafür kriegen wir jetzt hoffentlich unser Stipendium."

Vis-á-vis ist Magdeburgs Opernhaus. Auch hier seit Monaten keine Aufführung vor Publikum. Die Vereinbarungen zur Finanzierung des Theaters halte das Land verlässlich ein, sagt Verwaltungsdirektorin Bettina Pesch. Aber auch hier, wie fast überall in der Kultur, fehle es an langfristigen Perspektiven.

Das Probieren mache allmählich müde, sagt Pesch. Es müsse zu einem Ergebnis vor Publikum kommen. "Alles was wir an Ersatzausstrahlungen liefern, um im Gespräch bleiben zu können und zu wollen, ist ja nicht das echte Theater."

Vom Opernhaus den Breiten Weg Richtung Süden kommt man in wenigen Fußminuten am Landtag an. Olaf Meister von den Grünen ist da der Vorsitzende des Finanzausschusses. Nach 14 Monaten Pandemie guckt auch er kritisch auf das was die Landesregierung für die Kultur im Land getan hat.