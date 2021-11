Im ersten gemeinsamen Haushalt der neuen schwarz-rot-gelben Landesregierung klafft aktuell eine Lücke von rund 1,5 Milliarden Euro. Darüber informierten Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Finanzminister Michael Richter (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Insgesamt soll der Landeshaushalt 2022 ein Volumen von rund 12,7 Milliarden Euro haben. Die Anmeldungen der einzelnen Ressorts liegen bei 14,2 Milliarden Euro.

"Wir haben eine ganze Reihe von Lösungsansätzen besprochen", sagte Haseloff nach der Haushaltsklausur des Kabinetts. Ab nächster Woche will Finanzminister Richter mit seinen Ministerkollegen in "bilaterale Verhandlungen" gehen, um das Minus zu minimieren. Im Januar soll im Kabinett der Haushalt beschlossen werden, damit er im Februar in den Landtag eingebracht werden kann. So droht dem Land zum Start ins neue Jahr die vorläufige Haushaltsführung.