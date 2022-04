Jobs gefährdet Streit um Finanzierung von Schulsozialarbeit: Bildungsausschuss hofft auf weiteres Geld

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt ist ein Streit um die Finanzierung der Sozialarbeit an Schulen neu aufgeflammt. Das Bildungsministerium will die Kommunen finanziell in die Pflicht nehmen. Die haben aber möglicherweise gar kein Geld dafür. Kritik an den Plänen kommt von der SPD und den Linken.