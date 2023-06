SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben erklärte, Flüchtlingsströme könne man nicht planen und verwies dabei etwa auf die ukrainischen Geflüchteten infolge des russischen Angriffskrieges. Er begrüßte die Pläne des Bundes, Asylverfahren vor allem an den EU-Außengrenzen durchführen zu wollen und sich für eine solidarische Verteilung in Europa einzusetzen. Eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik und die Durchsetzung von Abschiebungen seien allerdings kein Widerspruch, sagte Erben. "Wir legen nicht die Axt an das individuelle Grundrecht auf Asyl."