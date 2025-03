In Sachsen-Anhalt sollen die Regeln für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen angepasst werden. Die Landesregierung legt dem Landtag dafür am Donnerstag eine Neufassung des Aufnahmegesetzes vor. Unter anderem erhalten Behörden und private Sicherheitsfirmen mit den Änderungen das Recht, die Zimmer in Gemeinschaftsunterkünften auch gegen den Willen der Bewohnerinnen und Bewohner zu betreten. Ziel sei, Sicherheit und Ordnung in den Einrichtungen aufrechtzuerhalten.