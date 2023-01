Vorbehalte gegenüber Migranten in der Bevölkerung werden durch Meldungen über Krawalle wie an Silvester in Berlin genährt. Dort soll es zu Auseinandersetzungen unter diesen Gruppen und mit der Polizei gekommen sein. Der Stendaler Landrat weiß für seinen Landkreis dagegen kein erhöhtes Aufkommen an Straftaten, "nichts, was auf meinem Schreibtisch gelandet wäre."