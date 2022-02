Sachsen-Anhalt will Flüchtlinge aus der Ukraine unbürokratisch aufnehmen. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, niemand von den Flüchtlingen solle erst Asyl beantragen müssen. Vorgesehen sei, dass jeder unmittelbar einen Aufenthaltstitel bekomme. Man strebe ein unkompliziertes Aufnahmeverfahren nach Paragraph 24 des Aufenthaltsgesetzes an. Das Land setze sich außerdem dafür ein, dass der Aufenthaltstitel auch mit einer Arbeitserlaubnis verbunden werde.

Keiner wird ins Kriegsgebiet zurückgeschickt. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU)

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) Bildrechte: dpa Die Ministerin betonte weiter, jeder ukrainische Staatsangehörige, die sich bereits jetzt in Sachsen-Anhalt aufhielte, könne bleiben. Niemand, der ohne Visum eingereist sei, müsse befürchten, nach 90 Tagen Aufenthalt in Deutschland in der Ukraine ein solches beantragen zu müssen: "Das kann ganz unkompliziert hier erfolgen. Keiner wird ins Kriegsgebiet zurückgeschickt."

Zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten werden gesucht

Zieschang betonte, sie habe in einer Schalte mit den Landkreisen und Städten bereits mehrere Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten diskutiert. Nach ihren Worten wurden zusätzlich zur Zentralen Anlaufstelle (ZASt) in Halberstadt in den vergangenen Monaten Unterbringungskapazitäten in Naumburg und Blankenburg angemietet. Weitere Optionen würden geprüft. Die Ministerin stellte außerdem die Frage, ob es weiter nötig sei, die ZASt wegen der Corona-Pandemie nur zur Hälfte auszulasten.