Dass es der Unimedizin finanziell so schlecht gehe, sei ein hausgemachtes Problem, so Willingmann. "Es ist ja kein Wunder, dass mehr als zwei Drittel der deutschen Universitätskliniken im Minus stehen, und zwar im deutlichen Minus", sagte der Minister. Mit dem aktuellen Vergütungssystem sei die Finanzierung nicht möglich. "Dessen Defizite kann das Land auch nicht abpuffern."



Immerhin sollen Teile der coronabedingten Verluste der beiden Universitätskliniken im Land, in Halle und Magdeburg, durch das Corona-Sondervermögen abgefedert werden. Mehr als 300 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Ein Teil des Geldes soll auch in Investitionen fließen. "Wir sehen am Standort Magdeburg einen erheblichen Modernisierungsbedarf", sagte Willingmann. "Die einzelnen Kliniken und Organisationseinheiten liegen zu weit auseinander, das erzeugt erheblichen Transferaufwand, treibt Kosten in die Höhe."