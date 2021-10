Wegen hoher Gaspreise Forderung nach schneller Freigabe von Nord Stream 2

Seit Wochen steigen die Energiekosten. Rohöl kostet so viel wie zuletzt vor einigen Jahren und auch beim Erdgas scheint die Preisentwicklung nur den Weg nach oben zu kennen. Während die meisten Verbraucher das wohl erst in der kalten Jahreszeit zu spüren bekommen, wenn die Heizungen in Betrieb sind, leiden schon jetzt die sogenannten energieintensiven Unternehmen unter den hohen Kosten. Vom Branchenverband Nordostchemie hieß es kürzlich, mehrere Chemieunternehmen in Ostdeutschland würden erwägen, ihre Werke bereits komplett abzuschalten.