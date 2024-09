"Letztlich muss man auch die Frage stellen, gerade in Sachsen-Anhalt, wie wir finanziell aufgestellt sind. Wir zählen zu den am höchsten verschuldeten Bundesländern in der ganzen Bundesrepublik." Allein der Haushaltsplan des Landtages sei in den letzten drei Jahren um zehn Millionen Euro angewachsen. In Zeiten gestiegener Zinsen und zurückgehender Steuereinnahmen sollte ernsthaft darüber nachgedacht werden, ob man sich so einen Festakt noch leisten könne.