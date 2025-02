Auch in Halle gab es eine abendliche Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz vom Verein "Save Ukraine Halle". In Magdeburg war am Abend der Historiker Dr. Gerhard Gnauck in der Stadtbibliothek zu Gast und hielt einen Vortrag über ""Die drei Tragödien der Ukraine". Bereits am Sonntag hatte es ein Friedensgebet in der St. Jakobskirche in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gegeben.