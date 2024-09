Für Goldenbaum und auch die Vertreter des Syrisch-Deutschen Kulturvereins in Magdeburg zentral: die Unterscheidung zwischen Messergewalt im Zuge von Jugendkriminalität und terroristisch motivierten Gewalttaten. Goldenbaum sagt: "Was auffällt in der Diskussion ist, dass diese zwei verschiedenen Phänomene zusammen verhandelt werden, die an und für sich zu trennen wären."