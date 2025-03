Im Streit um den Gefängnis-Neubau im Süden Sachsen-Anhalts gibt es noch keine Entscheidung. Das sagten Justiz- und Finanzministerium am Mittwoch im Rechtsausschuss des Landtages. Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter erklärte zudem, sein Ministerium habe sich in der Vergangenheit auch Standorte in Dessau-Roßlau und Bernburg angeschaut. In Halle sei weiterhin kein eindeutiges Signal für das Bauvorhaben zu erkennen. Angesichts dessen wäre es unprofessionell, keinen Plan B mitzudenken, so Malter.