Weißenfels statt Halle Wirbel um Gefängnis-Neubau: Finanzministerium wehrt sich gegen Kritik

10. März 2025, 05:00 Uhr

Das neue Gefängnis im Süden Sachsen-Anhalts soll statt in Halle offenbar in Weißenfels gebaut werden – das wurde vergangene Woche bekannt. Nun hat das Finanzministerium Kritik an seiner Informationspolitik zurückgewiesen. Demnach weiß das Justizressort seit Monaten Bescheid. Im Landtag kommt am Mittwoch der Rechtsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen.