Der Rechtsausschuss des Landtags wird sich am kommenden Mittwoch in einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung mit dem möglichen Aus für den geplanten Gefängnis-Neubau in Halle-Tornau beschäftigen. Eine entsprechende Einladung liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor.

Große Teile der Landespolitik, aber offenbar auch das Justizministerium sind am Mittwoch von der Ankündigung, das neue Gefängnis womöglich in Weißenfels statt in Halle zu bauen, kalt erwischt worden. Federführend verantwortlich für den Neubau und die Standort-Entscheidung ist das Finanzministerium.

FDP-Politiker Kosmehl: "Hätte ich mir anders gewünscht"

Am Tag danach wird nun eine mangelnde Kommunikation und entsprechende Verstimmung zwischen Finanz- und Justizministerium immer deutlicher. "Ich nehme zur Kenntnis, dass das Justizministerium nicht in die Entscheidung eingebunden war. Das hätte ich mir anders gewünscht", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Guido Kosmehl, MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Eine solche Einbindung sei notwendig, da beim Neubau nicht nur finanzielle und bauliche Aspekte zu beachten seien, sondern auch Justiz-rechtliche, so Kosmehl. Dazu gehörten Sicherheitsfragen, aber auch der Aspekt einer guten Erreichbarkeit für Angehörige, Bedienstete und Anwälte.

Sondersitzung ist wohl öffentlich – Ministerien sollen berichten

Gewisse Verstimmungen aufseiten der Politik bestätigte Kosmehl ebenfalls. "Es gibt Knatsch in dem Sinne, dass wir davon überrascht worden sind, dass offenbar schon ein Plan B zu Halle-Tornau vorbereitet und begonnen wurde."