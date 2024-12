Gefangene in Sachsen-Anhalt sollen künftig mehr Geld für die Arbeit in der Haftanstalt bekommen. Das teilte das Justizministerium MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die Mitteldeutsche Zeitung (€) berichtet. Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) habe am Dienstag einen ersten Entwurf einer Gesetzesänderung zu Vollzugsregelungen zur Beratung durch die Landesregierung vorgestellt, hieß es auf MDR-Anfrage aus dem Ministerium.