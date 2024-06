Sachsen-Anhalts SPD-Landesvorsitzender Andreas Schmidt erklärte, gemeinnützige Vereine agierten nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einem gesellschaftlichen Kontext. Jede Betätigung in der Öffentlichkeit sei daher in irgendeinem Sinne auch politisch. Schmidt verwies auf den Koalitionsvertrag, wo die Bündnispartner SPD, FDP und Grüne aufgeschrieben hätten, dass sie das Gemeinnützigkeitsrecht überarbeiten wollen.