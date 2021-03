Wegen angeblichem Stillstand der Stadt Genthins Bürgermeister soll zurücktreten

Eine Mehrheit des Stadtrats von Genthin hat den Bürgermeister der Stadt, Matthias Günther (parteilos), zum Rücktritt aufgefordert. Der Aufruf erfolgte in einer nicht öffentlichen Sitzung des Gremiums am Donnerstag und wurde anschließend von einem Stadtrat verbreitet. Günther ist seit 2018 Bürgermeister in Genthin. Die Stadträte werfen ihm vor, dass die Stadt seitdem keine gute Entwicklung genommen habe. Wörtlich heißt es in der Rücktrittsforderung: "Mit Ihnen ist keine Perspektive für uns als Stadt Genthin erkennbar."