Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat eine Beteiligung des Bundes bei der Finanzierung der Impfzentren gefordert. Grimm-Benne spricht sich dafür aus, dass sich der Bund wie bisher auch in Zukunft mit 50 Prozent an den Kosten beteiligen solle. Grimm-Benne warnte davor, dass der Bund den Kostenanteil an den Impfzentren ab Juli womöglich auf 25 Prozent reduzieren könnte. "Wir hoffen, dass es da am 7. April eine Einigung gibt", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.