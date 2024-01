Gips ist ein wichtiger Baustoff, könnte durch den Kohleausstieg jedoch knapp werden. Denn durch den Strukturwandel fällt ein wichtiges Nebenprodukt der Kohleverstromung weg, das für die Gips-Herstellung genutzt wird: REA-Gips. Im Koalitionsvertrag der schwarz-rot-gelben Koalition in Magdeburg wurde daher festgehalten, dass die natürlichen "Gips-Lagerstätten in Sachsen-Anhalt gesichert sowie deren umweltverträgliche Gewinnung ermöglicht werden".

Vom Tisch ist das Thema folglich nicht. "Ein Unternehmen prüft, ob sich der Gips-Abbau lohnen würde", so Hüskens mit Blick auf den Südharz. Falls sich herausstelle, dass das es sich lohne, werde das Land entscheiden, "ob diese Nutzung so wichtig ist, dass wir Einschnitte im Biosphärenreservat in Kauf nehmen".