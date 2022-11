Bei aller Einigkeit deutet sich auch ein bisschen Ärger in Sachsen-Anhalts schwarz-rot-gelber Regierungskoalition an. Denn Ende Oktober waren die Sozialdemokraten mit ihrer Forderung nach einer Erhöhung einfach vorgeprescht. Das hat Bernstein geärgert. Genauso wie seinen Kollegen von der CDU, Carsten Borchert: "Sie können mir glauben, dass wir in der CDU seit Wochen mit unseren Finanzen zusammensitzen und auch in enger Zusammenarbeit mit der FDP und auch mit der SPD – die aber auch ab und zu mal ihre Wege alleine gehen will, was ich nicht verstehe – um genau diese Lücken zu finden."