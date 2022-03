Der Wert aller Grundstücke in Sachsen-Anhalt muss neu ermittelt werden. Damit soll verhindert werden, dass vergleichbare Grundstücke unterschiedlich besteuert werden. Denn das ist aktuell in vielen Fällen Realität. Um die Grundsteuer wieder gerechter zu machen, steht jetzt eine Neubewertung der Grundstücke an.

In Sachsen-Anhalt müssen insgesamt rund 1,3 Millionen Grundstücke neu bewertet werden, Land- und Forstwirtschaft inklusive. Das teilte das Landesfinanzministerium in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mit. Bundesweit müssen fast 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden – laut Bundesfinanzministerium in Berlin stehen die Steuerbehörden in Deutschland damit vor einem ihrer größten Projekte in der Nachkriegsgeschichte.