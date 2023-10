Bildrechte: imago/Westend61

Entgegen dem Trend Grund- und Gewerbesteuer bleiben in Sachsen-Anhalt stabil

Hauptinhalt

28. Oktober 2023, 16:14 Uhr

Wirtschaftskrise und Inflation sorgen in vielen Kommunen in Deutschland für klamme Kassen. Vielerorts wird vor allem die Grundsteuer für Immobilienbesitzer erhöht. Nicht so in Sachsen-Anhalt.