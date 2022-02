Das Ministerium will zunächst nur die Verteilung der Gelder untersuchen lassen, nicht aber die Frage, ob mit aktuell 1,735 Milliarden Euro auch genug Geld im Topf ist. Das bekräftigte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Donnerstag im Finanzausschuss des Landtags.

Der Geschäftsführer des Landkreistags, Heinz-Lothar Theel, sagte: "Es sind so viele Kommunen mit ihrem Haushalt unter Wasser, dass die wenigen Reichen die gar nicht retten können." Die beiden Spitzenverbände hatten ihre Kritik bereits in einem Schreiben an das Finanzministerium zum Ausdruck gebracht.