An Sachsen-Anhalts Gymnasien soll ab dem Schuljahr 2026/27 ein zusätzliches Pflichtfach eingeführt werden. Mit dem neuen Fach "Wirtschaft" will das Bildungsministerium eine breitere wirtschaftliche Grundbildung der Gymnasiasten sicherstellen und ökonomischen Kompetenzen mehr Raum geben. Konkret würden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 und 8 in dem neuen Fach unterrichtet. Vorgesehen sei eine Unterrichtsstunde pro Woche, teilte eine Ministeriumssprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte, sind an den Gymnasien im Land derzeit 113 Lehrer-Stellen ausgeschrieben. Mindestens so viele Lehrkräfte fehlen also im Augenblick. Ob es demnach für das neue Fach überhaupt ausreichend Pädagogen an den Gymnasien gibt, beantwortete das Ministerium ausweichend.