Kritik an den Plänen angesichts des Lehrermangels kommt auch von der Vereinigung der Schulleiter an Gymnasien. Vorsitzender Andreas Slowig sagte der "Volksstimme", es gebe das Personal nicht. In Zeiten des Lehrermangels brauche das Schulsystem keine Experimente, sondern Ruhe und Stabilität. Der Philologenverband ist ebenfalls skeptisch. "Wir sehen das äußerst kritisch", erklärte Philologenverbandschef Thomas Gaube.

Linke: "Haben andere Probleme im Bildungssystem"

Nicht mitgenommen beim Thema fühlt sich auch Thomas Lippmann, bildungspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion im Landtag. "Darüber ist im Bildungsausschuss noch nicht geredet worden. Solche Sachen werden vom Ministerium einfach auf den Weg gebracht." Auch Lippmann will wirtschaftlichen Einfluss hinter dem Vorstoß erkennen. Die Wirtschaft glaube, sie bekomme auf diese Weise mehr Abiturienten zu sich. "Ich denke aber nicht, dass diese eine Wochenstunde die Berufs- und Studien-Wahl der jungen Menschen beeinflussen kann. Wir haben außerdem andere Probleme im Bildungssystem."

AfD: "Mathematische Kompetenzen wichtiger"

In der AfD-Fraktion stoßen die Pläne ebenfalls auf Ablehnung. "Was bringt ein neues Schulfach Wirtschaft, wenn die für jedes Wirtschafts-Verständnis unerlässliche mathematische Kompetenz kaum noch vorhanden ist?", so der bildungspolitische Sprecher Hans-Thomas Tillschneider auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Anstatt sich neue Schulfächer auszudenken, solle die Landesregierung dafür sorgen, dass Schüler wieder besser lesen, schreiben und rechnen könnten. Stattdessen wolle man mit einer scheinbaren Vielfalt des Unterrichts-Angebots über "den Verfall des Leistungsniveaus" hinwegtäuschen. Das sei "peinlich".

Grüne: "Nicht per se der richtige Schritt"

Mit den Grünen zeigt sich auch die dritte Oppositionspartei im Landtag skeptisch. Zwar müsse sich Schule auch in Zeiten des Lehrermangels weiterentwickeln. "Doch ein Pflichtfach Wirtschaft ist nicht per se der richtige Schritt, wenn wir Schülerinnen und Schüler auf ein selbstbestimmtes Leben in einer modernen Gesellschaft vorbereiten wollen", so die bildungspolitische Sprecherin Susan Sziborra-Seidlitz. Die Frage sei, ob das neue Fach den jungen Menschen diene oder vor allem den Interessen von Wirtschaftsverbänden. Es brauche eine Bildungspolitik, die nicht nur wirtschaftliche Grundlagen, sondern vor allem digitale Kompetenzen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratie-Bildung sowie soziale und gesundheitliche Kompetenzen berücksichtige.

Anhörungsverfahren auch im Landtag steht noch bevor