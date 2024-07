Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich bei seinem Besuch in Magdeburg optimistisch gezeigt, dass sich die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland zügig verbessert. "Seit Weihnachten letzten Jahres haben die Menschen wieder mehr Geld im Portemonnaie", sagte der Grünen-Politiker nach einem Austausch mit ostdeutschen Unternehmern im Rahmen des Mittelstandsdialoges der IHK Magdeburg am Donnerstag.