Bei der Konferenz der Länderchefinnen und -chefs am Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main wolle man auch über eine bessere Finanzierung reden. Das Geld vom Bund sei nur "ein Bruchteil dessen, was wir an Aufwendungen haben", sagte Haseloff. Man stecke in den Haushaltsberatungen und müsse auch den Kommunen eine Ansage machen, was zu tun ist, sagte der CDU-Regierungschef.