Faktencheck Hat Sachsen-Anhalt seit 1990 bundesweit am meisten CO2 eingespart?

Mit Blick auf die Klage der Umwelthilfe sagte Ministerspräsident Haseloff am Rande der Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag: "Es gibt in Europa keine Region, kein Bundesland, was eine größere Reduzierung an CO2-Emissionen herbeigeführt hat als Sachsen-Anhalt. Kann jeder nachlesen – 1990 als entsprechendes Datum ziehen und mal schauen, wo wir heute hingekommen sind und was wir noch vorhaben. Das heißt, wir haben gezeigt, was Klimaschutz bedeutet und dass wir uns auf dem Weg befinden."