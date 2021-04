Haseloff sagte, die Verordnung könne in einem Parallelverfahren von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Die Länderkammer könne schon am 7. Mai auf ihrer regulären Sitzung die Regelungen beschließen. Länderspezifische Regelungen lehnt Haseloff ab. Er sagte, für Geimpfte und Genesene müsse es so schnell wie möglich eine bundeseinheitliche Regelung geben. Ein uneinheitliches Vorgehen sei kontraproduktiv und führe nur zu Verunsicherungen.

Der Ministerpräsident wies auf die gültige Eindämmungsverordnung in Sachsen-Anhalt hin. Dort sei geregelt, dass vollständig Geimpfte behandelt werden wie tagesaktuell Getestete. Andere Länder haben am Dienstag angekündigt, für diese Personengruppen die Corona-Maßnahmen lockern zu wollen. Die Bundesregierung will in der kommenden Woche darüber beraten. Eine Entscheidung ist erst für Ende Mai geplant.