Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

"Geh lieber arbeiten" Staatskanzlei verteidigt Haseloff nach Äußerung bei Hochwasser-Besuch

Hauptinhalt

06. Januar 2024, 11:20 Uhr

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, steht nach seinem Hochwasser-Besuch im Kreis Mansfeld-Südharz am Donnerstag in der Kritik. In einem Video ist zu sehen, wie der CDU-Politiker auf einen pöbelnden Mann mit den Worten "Geh lieber arbeiten!" reagiert. Die Staatskanzlei verteidigt die Äußerung auf Nachfrage: Sie sei eine "konstruktive Aufforderung" gewesen.