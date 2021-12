All das hat die Staatskanzlei dem Ministerpräsidenten in Vorbereitung der Sendung zusammengetragen. Dazu ein Bericht der Tagesschau vom 19. August, in dem es heißt, der Virologe Christian Drosten gehe davon aus, dass die meisten Menschen vorerst keine Auffrischungsimpfung brauchen werden. Drosten berät Bund und Länder in der Corona-Pandemie. Ähnlich wie er äußern sich Ende August auch andere Virologen.