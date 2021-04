Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Bund für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes scharf kritisiert. Er sagte bei der Sondersitzung über die Corona-Notbremse im Bundesrat am Mittwoch, es sei für ihn ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. "Insofern haben die Gesetzesinitiative und die sie rechtfertigende Diskussion unserem kooperativen Föderalismus, wie wir ihn seit Jahrzehnten erfolgreich leben, einen schwer heilbaren Schaden zugefügt", so Haseloff, der turnusmäßig auch Bundesratspräsident ist.