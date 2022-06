"Brückenschlag in die Weltmetropole" Die Himmelsscheibe von Nebra im British Museum of London – das hatte bereits zu Beginn dieses Jahres für Begeisterung in Sachsen-Anhalt gesorgt. Der hallesche Bürgermeister Egbert Geier sprach seinerzeit von einem doppelten "Brückenschlag in die Weltmetropole" London. Damit war gemeint, dass einer der berühmtesten Söhne Halles – der Komponist Georg Friedrich Händel – sich zu Lebzeiten in London niederließ und dort große Erfolge feierte.