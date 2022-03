Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich angesichts des unter Druck stehenden Gesundheitswesens am Dienstag unter anderem mit Vertretern der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung getroffen. An dem Treffen hat auch Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) teilgenommen. Thema waren die Herausforderungen für das Gesundheitssystem durch die anhaltende Corona-Pandemie und die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Die Omikron-Welle führe aktuell sowohl in den Krankenhäusern als auch im ambulanten Bereich zu "massivem Personalausfall", so Haseloff. Von einer Entspannung sei in den kommenden Wochen angesichts hoher Inzidenzen nicht auszugehen.