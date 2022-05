Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht das Land vor großen Veränderungen. Durch die jüngsten Zusagen für Großansiedlungen von Unternehmen habe eine "neue Etappe begonnen", sagte Haseloff am Dienstag. Man sei ein "Aufsteigerland", das mittlerweile zu den weltweit wichtigen, strategischen Wirtschaftsstandorten gehöre.

Die Landesregierung will die teils mehrere Milliarden, teils Hunderte Millionen Euro schweren Investitionen wie des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg oder des Elektro-Großhändlers Avnet in Bernburg künftig besser politisch begleiten. Deshalb wird die Reihe der Staatssekretäre neu sortiert.