Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine beschäftigt sich zur Stunde auch der Landtag von Sachsen-Anhalt bei seiner heutigen Sitzung in Magdeburg . Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) kündigte eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Haseloff zum Ukraine-Konflikt für den Freitag an. Dann soll auch ein entsprechender Antrag, den alle im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD unterstützen, debattiert und verabschiedet werden.

Auch Schellenberger hatte vorher deutliche Kritik am russischen Einmarsch in die Ukraine geübt. "Seit dieser Nacht herrscht Krieg in der Ukraine, als Präsident des Landtags von Sachsen-Anhalt verurteile ich diesen Angriff auf den souveränen europäischen Staat Ukraine", sagte er zu Beginn der Landtagssitzung. "Als Demokraten sind wir angetreten, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. Das erwarten wir auch in diesem Konflikt von den Verantwortlichen." Souveränität und Unabhängigkeit müssten respektiert werden, forderte der CDU-Politiker.