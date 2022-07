Was die Versorgungssicherheit mit Energie angehe, stehe allerdings der Bund in der Pflicht. Die Belieferung von Haushalten mit Erdgas ist in Deutschland gesetzlich abgesichert. Erst Anfang dieses Monats hatten Bundestag und Bundesrat entsprechende Regelungen verschärft. Vor steigenden Preisen schützt das die privaten Haushalte allerdings nicht.