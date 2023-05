In Sachsen-Anhalt nimmt in der kommenden Woche eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet ihre Arbeit auf. Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) erklärte am Mittwoch im Justizausschuss des Landtags, die neue Einheit werde bei der Staatsanwaltschaft in Halle angesiedelt. Vorbereitungen und Umstrukturierungen in der Behörde seien abgeschlossen. Bei der Zentralstelle soll die Verfolgung von Hasskriminalität im Internet gebündelt werden. Justizministerin Weidinger sprach von einem "Meilenstein im Kampf gegen digitale Hetze".