Die Beratungen über den Haushalt in Sachsen-Anhalt verzögern sich weiter. Ein Zeitplanentwurf des Finanzministeriums sehe vor, dass der Haushalt für die kommenden beiden Jahre erst im Oktober in den Landtag eingebracht werden soll, hieß es aus Regierungskreisen. Eigentlich hätte der Haushalt bereits im September in den Landtag eingebracht werden sollen.