Heuer sagte, für das laufende Jahr seien Ausgaben in Höhe von 15,1 Milliarden Euro, für 2026 in Höhe von 15,6 Milliarden Euro vorgesehen. Es handele sich um zwei Rekordhaushalte. Katja Pähle, die die SPD-Fraktion führt, sprach von Prioritäten, die gesetzt worden seien. Etwa bei der Krankenhausfinanzierung könnten alle Zusagen des Landes auch über das Sondervermögen bedient werden. In der Kinder- und Jugendarbeit könnten ebenfalls Zusagen eingehalten werden.

Die FDP hob hervor, dass zusätzliche Studienplätze für angehende Zahnärzte an der ungarischen Universität Pécs finanziert werden sollen. So könnten 50 zusätzliche Zahnärzte die Versorgung im ländlichen Raum sicherstellen. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung hat ein solches Programm schon länger und forderte mehr Engagement vom Land. Es fehlen Zahnmediziner . Auf absehbare Zeit werden auch Praxen aufgegeben, weil es keine Nachfolger gibt.

FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack sagte, die Deutschland-Koalition habe es in einer herausfordernden Situation geschafft, sich unterzuhaken. Jeder habe ein Stück weit nachgegeben. Und so sei für das Land eine gute Lösung gefunden worden. "Nicht nur, dass wir schmerzhafte Einschnitte auch gemeinsam vereinbaren mussten", so Silbersack. Projekte, die man habe umsetzen wollen, seien zurückgestellt worden. Man schaffe auch, den Haushalt im Februar aufzustellen. Die nächsten Landtagssitzungen finden am 20. und 21 . Februar statt.