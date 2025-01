In weiteren Gesprächen mit dem Bildungsministerium wurde nun offenbar eine Lösung gefunden. In den Freien – also nicht-staatlichen – Schulen in Sachsen-Anhalt werden gut 30.000 Mädchen und Jungen unterrichtet. Das entspricht etwa 13 Prozent aller Schülerinnen und Schüler im Land. Ende Februar 2025 soll der Landeshaushalt Sachsen-Anhalts für die Jahre 2025 und 2026 dann vom Parlament beschlossen werden.