Um dem drohenden Mangel an Zahnärzten entgegenzuwirken, werden Ausbildungsmöglichkeiten erweitert. Über ein Kooperationsprojekt in Ungarn sollen zehn zusätzliche Plätze finanziert werden. Die Studenten müssen dort anders als in Deutschland kein Top-Abitur mitbringen. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten, mindestens fünf Jahre in Sachsen-Anhalt als Zahnärzte zu arbeiten.