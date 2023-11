Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung in Magdeburg zusammen. Hintergrund des kurzfristig anberaumten Koalitionsausschusses ist das Urteil, das das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kürzlich zum Haushalt getroffen hat – und dessen mögliche Auswirkungen.